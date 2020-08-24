На колени, молись: под Рязанью подростки сняли видео издевательств над сверстницей

В Новомичуринске подростки сняли на видео издевательства над сверстницей. Фото: "Бабкин шум".

В Новомичуринске группа подростков издевалась над сверстницей. Видео конфликта выложил анонимный подписчик паблика «Бабкин шум».

«Родителям нашего города советуем посмотреть, как ведут себя ваши отпрыски вне дома. События происходят в Новомичуринске», - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как подростки поставили девочку на колени, а потом принялись избивать, таскать за волосы и оскорблять.

В настоящее время местная полиция разбирается с зачинщиками конфликта и устанавливает всех участников.

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