Рязанский облизбирком посчитал незаконной агитацию «Новых людей»

Избирательная комиссия Рязанской области признала незаконной агитацию партии «Новые люди» и направила в полицию представление о проведении проверки по этому поводу. Решение принято на заседании 21 августа по жалобе жительницы улицы Сельских Строителей в Рязани.

Женщина утверждала, что агитаторы ходят по квартирам и, пользуясь доверчивостью людей преклонного возраста, просят расписаться в некой ведомости. После этого избирателям якобы сообщают, что им нужно отдать голос именно за упомянутую партию.

«Не понимая ситуации, люди думают, что (…) иначе могут наступить какие-либо неблагоприятные последствия, так как они указали свои персональные данные», - цитирует заявителя Клуб избирателей.