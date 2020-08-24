Три дня в центре Рязани и Горроще будут отключать электричество. Фото: Рязаньэнерго.

В Рязани в течение трех ближайших дней на нескольких улицах будут отключать электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – ремонт воздушной линии.

25 августа с 09:30 до 14:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Полевая, д. 44а, д. 46, д. 48, д. 50, д. 54, д. 96;

- ул. Чапаева, дома с 3 по 13, д. 17, дома с 21 по 27, дома с 31 по 47а, д. 20, д. 30, д. 36, д. 40, д. 42а.

26 и 27 августа с 08:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- 3-я Линия д. 2, д. 4, д. 6, д. 8;

- 2-я Линия, д. 5, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 22;

- 1-я Линия д. 11, д. 15, д. 15а, д. 20, д. 22;

- ул. Татарская, д. 34, д. 38, д. 42, д. 44, д. 55, д. 57, д. 61, д. 63.

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