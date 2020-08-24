В Рязанской области сообщили, где живут новые заболевшие COVID-19

24 августа в Рязанской области сообщили о 29 подтвердившихся и 27 вновь выявленных случаях заражения коронавирусом. Среди новых заболевших, по данным опергруппы, есть дети (3 и 12 лет) и люди из группы риска по возрасту (четверо от 65 лет).

Также появились свежие, с точки зрения официальной статистики, данные о географии распространения инфекции. 15 из 27 случаев заражения выявили в Рязани. В одном населенном пункте – селе Ключи Сасовского района – COVID-19 обнаружен впервые.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 23 августа:

- Рязань - 3598 случаев заражения с начала пандемии (+15);

- Ряжск – 202 (+1);

- Сасово – 168 (+1);

- Скопин – 162 (+2);

- Скопинский район – 121 (+1) (Свинушки – 4 (+1));

- Рыбновский район – 112 (+2) (Новоселки – 11 (+2));

- Сасовский район – 46 (+1) (Ключи – 1 (+1));

- Сапожок – 45 (+1);

- Сараи – 37 (+2);

- Шацке – 37 (+1).

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