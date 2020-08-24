Грибами по извращенцам: рязанский художник обыграл тему нудиста «бурята»

Иллюстрация: Янтарная Береза.

Рязанский художник-карикатурист, работающий под псевдонимом Янтарная Береза, в очередной раз высказался по злободневной для горожан теме. В этот раз его внимания удостоилась новость, облетевшая 23 августа весь региональный сегмент интернета и рассказывающая о девушке Кристине, сфотографировавшей голого мужчину.

Напомним, женщина рассказала, что встретила в кустах на одном из Борковских карьеров обнаженного парня, предупредив других представительниц прекрасного пола об опасности.

«Девушки, не ходите одни загорать в Борки на карьер. Там завелся извращенец, бурятской внешности, возраст 35-38 лет. Прячется в кустах голый», - написала Кристина.

Позже дамочка пояснила, что, оказывается, мужчина не просто прятался в кустах, но еще и совершал неприличные действия, а снимать его она стала, для того чтобы спугнуть.

Иллюстрация: Янтарная Береза.

Иллюстрация: Янтарная Береза.

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