На Ряжском шоссе в Рязани произошла массовая авария

Фото с места ДТП. Фото: сайт ТКР.

Утро понедельника, 24 августа, началось в Рязани с массовой аварии на Ряжском шоссе. Напротив АЗС «Спецнефтепродукт» столкнулись ВАЗ-2114, Kia Rio, Renault Duster и легковой автомобиль Skoda Superb.

В результате происшествия ВАЗ-2114 превратился в груду металла - водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Также травмы получил пассажир автомобиля Skoda.

Движение по дороге перекрыто. Транспорт направляется в объезд по территории АЗС. Образовался автомобильный затор.

По предварительной информации, первоначально на дороге не смогли разъехаться автомобили ВАЗ-2114 (25-летний водитель) и Renault Duster (48-летний водитель). Остальные машины не смогли избежать столкновения уже с потерявшими управление транспортными средствами.

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