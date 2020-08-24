Роспотребнадзор: Осенью в Рязани грипп может наложиться на коронавирус

Вакцинация 2020: врачи рекомендуют сделать прививки от гриппа в условиях распространения коронавируса.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Осенью в Рязани может произойти наложение двух инфекций – гриппа и коронавируса. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Поэтому, по мнению санитарных врачей, важна вакцинация против гриппа.
Как отметили в ведомстве, в этом сезоне в состав противогриппозной вакцины включат обновленные штаммы.
«Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа.
Кроме того, для профилактики заболевания гриппом в условиях распространения коронавируса в Рязанской области, врачи рекомендуют не посещать места скопления людей, носить медицинскую маску, регулярно мыть руки, дезинфицировать их антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, 21 августа губернатор Николай Любимов официально отменил в Рязани режим самоизоляции (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!