Роспотребнадзор: Осенью в Рязани грипп может наложиться на коронавирус

Вакцинация 2020: врачи рекомендуют сделать прививки от гриппа в условиях распространения коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенью в Рязани может произойти наложение двух инфекций – гриппа и коронавируса. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Поэтому, по мнению санитарных врачей, важна вакцинация против гриппа.

Как отметили в ведомстве, в этом сезоне в состав противогриппозной вакцины включат обновленные штаммы.

«Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа.

Кроме того, для профилактики заболевания гриппом в условиях распространения коронавируса в Рязанской области, врачи рекомендуют не посещать места скопления людей, носить медицинскую маску, регулярно мыть руки, дезинфицировать их антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, 21 августа губернатор Николай Любимов официально отменил в Рязани режим самоизоляции (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!