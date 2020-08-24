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Общество

Определился подрядчик на реконструкцию Лыбедского моста

Стоимость работ составит более 174 миллионов рублей
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Работы по реконструкции моста через Лыбедский бульвар на улице Ленина выполнит ООО «КМК». Об этом сообщается на портале госзакупок. Стоимость работ составит более 174 млн рублей.

Напомним, к реконструкции моста планируется приступить в августе 2021 года. Согласно плану технического задания, под мостом обустроят два тоннеля, и Лыбедский булвар станет сквозным.

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