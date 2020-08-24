Определился подрядчик на реконструкцию Лыбедского моста

Работы по реконструкции моста через Лыбедский бульвар на улице Ленина выполнит ООО «КМК». Об этом сообщается на портале госзакупок. Стоимость работ составит более 174 млн рублей.

Напомним, к реконструкции моста планируется приступить в августе 2021 года. Согласно плану технического задания, под мостом обустроят два тоннеля, и Лыбедский булвар станет сквозным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!