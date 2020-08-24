Число зараженных коронавирусом в Октябрьском районе перевалило за тысячу. Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 24 августа в Рязанской области зарегистрировали 6966 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 3583 человек проживают в Рязани.

Мэрия опубликовала последние данные по зараженным в районах Рязани:

- в Московском районе — 1171 случай (+7 за сутки);

- в Октябрьском районе — 1005 человек заболевших (+6);

- в Железнодорожном районе — 871 больной (+4);

- в Советском районе — 536 случаев заражения (+2).

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