В семи районах Рязанской области 24 августа отключат электричество.
В понедельник 24 августа в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Клепиковский район:
- деревня Ершовские Выселки — с 08:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Назарьево, село Кривское — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Занино-Починки — с 09:00 до 17:00.
Путятинский район:
- село Путятино, деревня Александровка, деревня Волово, деревня Поликаново, село Большая Екатериновка, поселок Зеленая Поляна, поселок Львиный, деревня Александр-Нетрош — с 09:00 до 17:00.
Шацкий район:
- село Борки, поселок Вачкас, поселок Луч, село Новософьино — с 09:00 до 18:00.
Сапожковский район:
- деревня Варваровка, деревня Кирилловка, село Парышка, деревня Петрово, деревня Плосское — с 09:00 до 17:00.
Чучковский район:
- село Назаровка — с 09:30 до 17:00;
- село Завидово — с 11:00 до 15:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!