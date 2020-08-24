В семи районах Рязанской области 24 августа отключат электричество.

В понедельник 24 августа в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- деревня Ершовские Выселки — с 08:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Назарьево, село Кривское — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Занино-Починки — с 09:00 до 17:00.

Путятинский район:

- село Путятино, деревня Александровка, деревня Волово, деревня Поликаново, село Большая Екатериновка, поселок Зеленая Поляна, поселок Львиный, деревня Александр-Нетрош — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Борки, поселок Вачкас, поселок Луч, село Новософьино — с 09:00 до 18:00.

Сапожковский район:

- деревня Варваровка, деревня Кирилловка, село Парышка, деревня Петрово, деревня Плосское — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- село Назаровка — с 09:30 до 17:00;

- село Завидово — с 11:00 до 15:00.

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