Рязанка раскритиковала дирекцию благоустройства

Фото: группа "Новости Рязани ВКонтакте".

Рязанка по имени Вероника поделилась своими неприятными впечатлениями от посещения Лесопарка. Девушка посетовала на отсутствие освещения на территории общественного пространства.

«У меня полный бессилия риторический вопрос к управлению благоустройства: ну неужели нельзя было сделать свою работу по-нормальному?! Почему посередине? 700 метров дороги в середине парка абсолютно не освещается», - написала девушка.

При этом автор поста сообщила, что фонарные столбы вдоль дороги есть, а освещение почему-то до сих пор не подключено.

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