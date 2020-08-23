Рязанка испугалась нудиста «бурята» на карьере в Борках

Рязанка по имени Кристина разместила в популярной группе в «ВКонтакте» фотографию голого мужчины, сопроводив ее предупреждением.
«Девушки, не ходите одни загорать в Борки на карьер. Там завелся извращенец, бурятской внешности, возраст 35-38 лет. Прячется в кустах голый», - написала Кристина.
Правда, почему девушка решила, что незнакомец обязательно извращенец, не совсем понятно. Ни о каких других неприличных действиях с его стороны, она не сообщила. Вполне возможно, что мужчина просто нудист, проповедует физическое единение с природой.
Фото: группа "Новости Рязани ВКонтакте"
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