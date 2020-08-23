В рязанском спальном районе загорелась «неблагополучная» квартира

Днем 23 августа на улице Тимакова в микрорайоне Дашкова-Песочня загорелась квартира в одном из жилых домов. Об этом через соцсети сообщили очевидцы пожара.

По их словам, возгорание произошло на первом этаже «неблагополучной» квартиры. Предположительно причиной ЧП стала кастрюля, забытая хозяевами жилища на включенной газовой плите.

«Пострадала кухня. МСЧ отреагировали быстро и другие службы тоже, газовики отключили подачу газа в квартиру», - написали в сообщении жители пострадавшего дома.

Фото: группа "Новости Рязани ВКонтакте"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!