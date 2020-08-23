Пилоты России и Беларуси покажут в Рязани высший пилотаж

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

23 августа на аэродроме в Дягилево состоялась церемония открытия традиционного турнира «Авиадартс». В этом году соревноваться в воздушной выучке будут экипажи из России и Республики Беларусь.

Открытие турнира посетили заместитель главнокомандующего ВКС РФ Андрей Юдин, замкомандующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Александр Карев и губернатор области Николай Любимов.

- «Авиадартс» давно стал символом нашего региона. Летнее небо Рязани уже сложно представить без современной авиации и высококлассных мастеров пилотирования, – цитирует Любимова пресс-служба регионального кабмина.

Международный этап конкурса «Авиадартс-2020» проходит в рамках «Армейских международных игр» и традиционно проводится в Рязанской области.

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

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