Коронавирус в Рязани: количество зараженных детей увеличилось до 575

В Рязанской области количество зараженных детей увеличилось до 575. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опергруппа по борьбе с коронавирусом в Рязани и области опубликовала последние данные по возрасту заболевших. 23 августа на 11 часов в регионе выявили 6937 случаев заражения, еще 29 являются условно подтвержденными.

По-прежнему наибольшее количество заболевших относится к средней возрастной группе – от 46 до 64 лет (2781 случай). Вместе с тем, продолжает увеличиваться и количество заболевших детей. Теперь их стало 575 человек.

Подробная статистика по зараженным:

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 2210 человек;

от 46 до 64 лет - 2781 человек;

от 65 до 80 лет - 1102 человека;

старше 80 лет - 269 человек;

дети – 575 человек (восемнадцать до 1 года; сорок шесть по 1; двадцать восемь по 2; тридцать пять по 3; тридцать один по 4 года; двадцать семь по 5; тридцать четыре по 6; тридцать один по 7; тридцать шесть по 8; двадцать восемь по 9; двадцать семь по 10; сорок по 11; тридцать пять по 12; двадцать семь по 13; тридцать по 14; тридцать восемь по 15; тридцать три по 16; тридцать по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 10 человек;

от 46 до 64 лет – 11 человек;

от 65 до 80 лет – 6 человек;

старше 80 лет - 1 человек;

дети – 1 человек (6 лет).

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