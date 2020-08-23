За сутки в Рязанской области произошло пять пожаров

Фото: Алексей Булатов.

За минувшие сутки в Рязанской области произошло семь пожаров. Такую информацию сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС по состоянию на 6 часов утра 23 августа.

Пожары произошли в Рязанском, Скопинском, Александро-Невском районах. Два огненных ЧП случились в Спасском районе. Кроме того, сотрудники МЧС 14 раз выезжали на тушение мусора и сухой травы.

Напомним, около двух часов дня 22 августа произошло возгорание в аквапарке «Горки» (ТРК «Окская жемчужина») в Рязанском районе. В результате пожара повреждена баня на площади 15 квадратов. Примерно через час пожар полностью ликвидировали.

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