Коронавирус в Рязанской области: под наблюдением медиков - 1850 человек

Фото: Алексей Булатов.

23 августа по состоянию на 8 часов 30 минут в регионе зарегистрированы 6 тысяч 907 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 29 являются условно подтвержденными.

По информации опергруппы, 19 тысяч 435 человек прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактировали с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением медиков находятся 1850 рязанцев, а 17 тысяч 585 человек его уже прошли, они обследованы и здоровы.

Напомним, 22 августа в регионе было выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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