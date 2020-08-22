Власти Рязани рассматривают возможность передачи «Водоканала» в концессию

21 августа чиновники городской администрации рассмотрели предложение о заключении концессионного соглашения от группы компаний «Росводоканал», которое поступило в начале текущей недели.

Напомним, частная компания хочет получить в концессию рязанский «Водоканал». Инвестиционная модель рассчитана на 49 лет, а объем инвестиций на данный период составит 49,3 млрд рублей (читать подробнее).

В настоящее время рабочей группе администрации необходимо сверить имущество, находящееся в муниципальной собственности, а также имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения, со списком, представленным в заявке, а также проверить поступившее предложение на соответствие требованиям Федерального закона.

Кроме того, согласно решению Рязанской городской Думы, заключение соглашения на предложенных или иных условиях, должны одобрить депутаты. В течение семи рабочих дней с даты поступления предложения администрация направит Региональную энергетическую комиссию предложенные заявителем параметры тарифного регулирования.

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