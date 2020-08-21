Рязанка похитила 200 тысяч рублей на ремонте парка в Ряжске

Следователи Скопинского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении директора одной из рязанских коммерческих организаций, обвиняемой в мошенничестве.

Следствие установило, что в июле 2018 года администрация Ряжского района заключила контракт с коммерческой организацией из Рязани. Согласно документу, последняя должна была отремонтировать городско парк в Ряжске. Сумма контракта – более 6,6 млн рублей. В итоге работы по контракту чиновники приняли и полностью оплатили.

Но вскоре прокурорская проверка установила, что работы в парке выполнены не в полном объеме. Разница между фактически выполненными работами и проектной сметой контракта составила более 200 тысяч рублей, которые обвиняемая похитила.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!