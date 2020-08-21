Студент РГРТУ опубликовал свою первую электронную книгу. Фото: из личного архива Евгения Жиркова.

Тягу к писательству 21-летний студент Радиотехнического университета Евгений Жирков почувствовал в семнадцатилетнем возрасте, тогда и написал свою первую и пока главную в жизни книгу. Вот только опубликовать он ее решил спустя несколько лет.

«Mister Frost или Леденяющая радость» - небольшое романтическое произведение об истории любви незнакомца, случайно встретившего писателя.

Действие рассказа происходит в 80-е годы в США, и описывает прекрасную, но трагическую любовь молодого Эдварда и провинциалки Линси.

— В главном герое я видел себя. А его возлюбленная Линси обладала чертами характера девушки, которую я любил, — делится Евгений Жирков. — Есть еще один важный персонаж этой истории, он не имеет аналога в реальном мире. Я полностью сам его придумал, но, возможно, его прототипом послужил американский Дядюшка Сэм – один из самых узнаваемых символов США.

Написал Евгений свое произведение достаточно быстро – за месяц. Ежедневно он ставил перед собой цель – писать не менее двух листов А4 в день. Его вдохновила собственная влюбленность, которая легла в основу сюжета и поэма Гёте – «Фауст».

Евгений решил не останавливаться на одном рассказе. Он пробует себя в разных жанрах, и особое внимание уделяет фантастике.

На данный момент издательство Eksmo Digital одобрило публикацию «Mister Frost и Леденеющая радость». Рассказ выложен в интернет, и если наберет достаточное количество голосов, его издадут в печатном виде.