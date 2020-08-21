Рязанская НПК начинает модернизацию установки первичной переработки нефти

РНПК не останавливается на достигнутом - модернизация продолжается изо дня в день. Фото из архива РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания делает еще один важный шаг по повышению экологических показателей. РНПК начинает реконструкцию установки первичной переработки нефти АВТ–2. Этот проект входит в программу модернизации производства всего нефтеперерабатывающего комплекса НК «Роснефть». Комплекс мер, предусмотренных в этой программе, направлен на значительное повышение глубины переработки нефти, выхода светлых нефтепродуктов, а также объемов выпуска качественных и экологичных видов моторного топлива. При этом реконструкция АВТ–2 (производительность 2 млн т/год) позволит снизить объемы производства высокосернистого мазута и, тем самым, повысить экономическую эффективность РНПК.

Установка проектируется с учетом строгих стандартов промышленной и экологической безопасности, а также высоких требований к промышленным объектам, расположенным в городской черте. На АВТ–2 будет функционировать автоматическая система контроля выбросов (АСКВ), круглосуточно отслеживающая все производственные режимы и ведущая мониторинг окружающей среды. Информация будет передаваться в профильные заводские службы и госучреждения, контролирующие в онлайн–режиме состояние атмосферного воздуха.

Подытожим сказанное: новое оборудование повысит эффективность процессов переработки нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации, а также снизит нагрузку на окружающую среду благодаря применению ряда современных технологических решений.

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