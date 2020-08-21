В Рязанской области «Диктант Победы» пройдет на 95 площадках

Фото: РОО "Единая Россия".

По сравнению с 2019 годом количество площадок, на которых будет проводится «Диктант Победы» в Рязанской области, увеличилось более, чем в 2 раза. Предполагается, что в во всероссийской акции смогут принять участие не менее 13 тысяч рязанцев. Такие цифры были озвучены на очередном заседание регионального оргкомитета «Наша Победа» в четверг, 20 августа.

«Уже определены 95 площадок, в том числе 12 закрытых, расположенные на территории военных частей», – рассказал региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память», ректор РИРО Андрей Кашаев.

Он уточнил, что согласно требованиям Роспотребнадзора в помещениях, где будет проводится «Диктант Победы», одновременно будут находиться не более 10 участников.

«Все организаторы получили подробные рекомендации и инструкции по проведению «Диктанта Победы», – сообщил Андрей Кашаев. – В целом мы готовы к проведению мероприятия 3 сентября».

В 2020 году в «Диктанте Победы» в общей сложности примут участие 75 государств, в том числе страны, в которых не представлено Россотрудничество, заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн. Основные площадки будут расположены в Российских центрах науки и культуры, а также в университетах и школах при русских посольствах. «Диктант Победы» впервые напишут жители Албании, Аргентины, Испании, Португалии, Мальты, Мексики, Марокко и других стран. То есть, акция пройдет фактически во всех частях света. Ранее об участии в «Диктанте Победы» уже заявили все страны, ранее входившие в антигитлеровскую коалицию, включая Соединенные Штаты, страны СНГ, а также Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и др.

По расчетам организаторов, широкое представительство акции в других странах должно увеличить количество участников — они рассчитывают, что «Диктант Победы» напишут около миллиона человек.

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