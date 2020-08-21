В Скопине подросток отравился домашним алкоголем

Самогон очень популярен в рязанских семьях, особенно в сельской местности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Так, в районную больницу города Скопина поступил 14-летний подросток с сильным отравлением. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверки этого факта было установлено, что недоросль со своим сверстником выпили имевшийся дома самогон, а затем "залакировали" это пивом. В дальнейшим эти подростки будут поставлены на профилактический учет в ПДН по месту жительства каждого из них.

Подчеркнем, что только за 4 дня текущей недели 33 родителя привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

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