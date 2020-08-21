Рязанца-некрофила задержали мордовские полицейские

Рязанца все-таки поймали. В Мордовии. Фото из архива "КП"-Рязань".

Оперативники Рузаевского отдела транспортной полиции в поезде "Челябинск-Москва" задержали находящегося в федеральном розыске жителя Рязанской области. Об этом сообщают "Новости Мордовии".

42-летний мужчина скрывался от правосудия около двух лет. Его искали за преступление, связанное с осквернением могил и надругательстве над телами умерших. Сейчас рязанец арестован.

В поселке Павелец Скопинского района неизвестные вандалы осквернили могилы на муниципальном кладбище. Когда местные жители пришли 8 марта на погост, чтобы почтить память своих покойных родных, то обнаружили поврежденные памятники, ограды, а также спиленные кресты.

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