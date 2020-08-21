Рязанец на Audi Q5 насмерть сбил пешехода

Водитель остался на месте ДТП. Фото: сайт регионального УМВД.

Как сообщили в региональном управлении МВД, 35-летний рязанец на 206 километре федеральной трассы М5 "Урал" на кроссовере Audi Q5 примерно в 02:55 21 августа сбил на проезжей части пешехода.

При этом мужчина, личность которого до сих пор не установлена, переходил дорогу вне пешеходного перехода. Водитель, надо отдать ему должное, с места ДТП не скрылся.

В настоящее время дознаватели ГИБДД по Рязанской области проводят проверку по этому факту.

Напомним, что трагическое ДТП случилось на федеральной трассе "Каспий". Тогда в результате аварии погибли трое, в том числе двухгодовалый ребенок.

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