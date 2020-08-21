Инвестируем в будущее: 5 причин купить квартиру в ЖК «Шереметьевский квартал»

Фото: ГК «Стройпромсервис».

Собственная жилплощадь – залог уверенности в завтрашнем дне, это корабль спокойствия для вас и вашей семьи. Выберите свою квартиру в ЖК «Шереметьевский квартал», инвестируйте в счастливое будущее, а мы позаботимся о вашем комфорте!

Квартира в ЖК «Шереметьевский квартал» – лучшая инвестиция. Пять причин, почему:

- комфортная жизнь в условиях развитой городской инфраструктуры;

- благоустроенная придомовая территория с безопасными детскими площадками;

- возможность купить квартиру с ремонтом и включить его в ипотеку;

- школа и детский сад на территории жилого комплекса;

- в шаговой доступности расположены остановки общественного транспорта.

Кроме того, ГК «Стройпромсервис» предоставляет многообразие доступных программ для приобретения квартир в ЖК «Шереметьевский квартал».

И это лишь малая часть преимуществ ЖК «Шереметьевский квартал». Хотите узнать подробности? Звоните: +7 (4912) 247-000. Выбрать и забронировать квартиру Вы можете на сайте: stroy-proms.ru

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