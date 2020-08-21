В шести районах Рязанской области 21 августа отключат электричество. Фото: Рязаньэнерго.

21 августа в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- село Заполье — с 08:00 до 16:00.

Сараевский район:

- село Меньшие Можары — с 09:00 до 16:00.

Сапожковский район:

- село Собчаково — с 09:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Пустополье — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Луговая, деревня Полыновка, деревня Карандеевка, деревня Зенино, деревня Заболотье, село Машково, село Новопанское, село Стубле — с 10:00 до 16:00.

Захаровский район:

- село Колесня — с 10:30 до 15:00.

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