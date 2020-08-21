В шести районах Рязанской области 21 августа отключат электричество. Фото: Рязаньэнерго.
21 августа в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Старожиловский район:
- село Заполье — с 08:00 до 16:00.
Сараевский район:
- село Меньшие Можары — с 09:00 до 16:00.
Сапожковский район:
- село Собчаково — с 09:00 до 16:00.
Шиловский район:
- село Пустополье — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- деревня Луговая, деревня Полыновка, деревня Карандеевка, деревня Зенино, деревня Заболотье, село Машково, село Новопанское, село Стубле — с 10:00 до 16:00.
Захаровский район:
- село Колесня — с 10:30 до 15:00.
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