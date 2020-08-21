На улице Новослободской обнаружили средневековый некрополь. Фото: НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция .

20 августа во время расчистки давно заброшенного участка на улице Новослободской археологи обнаружили средневековый христианский некрополь, сообщает НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция.

Находками специалистов стали череп средневекового захоронения, срезанный бульдозером и другие костные человеческие останки. На место обнаружения древних артефактов выезжала полиция.

Череп, срезанный бульдозером. НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция.

Напомним, «Комсомолка» продолжает работу по разгадке тайны загадочного захоронения на Лазаревском кладбище. На могильной плите выгравированы даты жизни: 1870-1996 (читать подробнее).

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