На окраине Рязани появится новый микрорайон на 10 тысяч жителей

В Рязани появится новый микрорайон.
Фото: Евгения ГУСЕВА
На публичных слушаниях, которые прошли 20 августа, рязанцам представили проект нового жилого микрорайон на 10 тысяч человек. Комплексную застройку планируют возвести в границах улицы Школьной микрорайона Семчино. Владелец земельного участка площадью 55 га является ООО «Содружество».
«Высотность домов составит от 14 до 25 этажей. Кроме того, в микрорайоне планируют построить школу на 1 200 мест, два детских садов на 330 и 320 мест, а также спортивно-гостиничный комплекс, аптеки и аптечные пункты (филиалы аптек)», - цитирует архитектора проекта Ya62.
Реализовать проект собираются в течение 10 лет, начиная с 2021 года.
В будущем микрорайоне будет центральное отопление, а электричество будет идти от подстанции «Дягилевская». Для 10 тысяч новсоелов обещают продлить и маршруты общественного транспорта.
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