Кроссовер Audi Q5 за долги арестовали рязанские приставы

Этот кроссовер стоит гораздо дороже долга рязанца.

Сотрудники рязанского отделения судебных приставов в ходе совместного рейда с региональным ГИБДД арестовали автомобиль рязанца из-за неоплаченных штрафов ГИБДД и задолженности по налогам на общую сумму 270 тысяч 966 рублей. Об этом сообщил сайт ведомства.

Кроссовер Audi Q5 оценили в 600 тысяч рублей. После ознакомления должника с протоколом судебный пристав-исполнитель решил оставить автомобиль владельцу на ответственное хранение.

Напоминаем: чтобы получить арестованное имущество необходимо погасить накопившуюся задолженность в полном объеме. Иначе - принудительная реализация.

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