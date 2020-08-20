Частная коллекция, посвященная Есенину, переезжает из Орла в Рязань

Захар Прилепин добился того, что внушительная частная коллекция появилась на родине Есенина. Фото: сообщество "Есенин-Центр" ВКонтакте.

24 августа в 16:00 в Центральной городской библиотеке имени Есенина писатель и публицист Захар Прилепин устроит для рязанской общественности презентацию «орловского собрания» и ответит на вопросы журналистов.

Речь идет об известной частной коллекции, которую составляют более семисот артефактов, связанных с жизнью и творчеством великого русского поэта. Среди них – прижизненные издания, редкие сборники тридцатых и сороковых годов, уникальные литературоведческие работы, книги на иностранных языках и другие редкости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!