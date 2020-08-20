С 24 августа рязанский маршрут №21 «ДПР-5 – пос. Недостоево» изменится

Власти оптимизируют работу общественного транспорта. Фото: Павел АВЕРИН

Как рассказали в горадминистрации Рязани, уже с понедельника, 24 августа, муниципальный маршрут №21 «ДПР-5 – пос. Недостоево» будет следовать по измененной схеме движения. На него планируют первоначально выставить 10 единиц подвижного состава.Четыре автобуса будут отправляться от поселка Недостоево, шесть – от поселка Семчино.

Чиновники обещают, что с 1 сентября в связи с началом учебного года и увеличением пассажиропотока количество автобусов на маршруте возрастет до 25. Интервал отправления автобусов от конечного пункта «ДПР-5» составит 20 минут.

Путь следования автобусов совпадает с прежней схемой движения до Первомайского проспекта. Далее они поедут по улице Маяковского - Есенина - Циолковского - проезду Яблочкова - Зубковой - Советской Армии - Новоселов - Шереметьевской - Песоченской до конечного пункта «ДПР-5».

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