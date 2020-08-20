Законопроект «Единой России» обеспечит снижение цен на лекарства и сделает препараты доступнее

Фото: РОО "Единая Россия".

В законопроекте «Единой России» обозначено несколько мер, которые помогут ограничить влияние на рынок крупных аптечных сетей и продвигать недорогие отечественные препараты. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 17 августа в ходе совещания с профильными министерствами и ведомствами о доступности лекарств, которое прошло на площадке партии.

«Во-первых, мы предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования 20 процентами. Это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах», — рассказал Андрей Турчак.

Понятие «аптечная сеть» необходимо ввести в законодательство, чтобы предлагаемые нормы не касались отдельных аптек, что сделает доступ для них более справедливым. Это — один из ключевых моментов законопроекта.

Также, по словам секретаря Генсовета партии, «Единая Россия» выступает за ограничение платы за услуги по продвижению лекарств пятью процентами от оборота именно аптечной сети.

«Сегодня по разным оценкам производители платят от 10 до 30 процентов стоимости лекарств в качестве дополнительного вознаграждения аптечным сетям за продвижение своих препаратов. Конечно, так или иначе все это закладывается в цену для покупателей», — отметил Андрей Турчак.

Кроме того, в «Единой России» предлагают обязать аптеки информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов.

«В период обострения сезонных заболеваний к нам поступают жалобы от граждан на повышение цен и дефицит отдельных медицинских препаратов. Принятие данного закона позволит не только пресечь создание искусственного ажиотажа, но и обяжет фармацевтов и провизоров информировать покупателей о наличии более дешевых аналогов», — считает депутат Государственной Думы от Рязанской области Елена Митина.

Профильные министерства и ведомства — Минздрав, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, Росздравнадзор — принципиально поддержали законопроект и заявили о готовности дорабатывать инициативу совместно с «Единой Россией». Планируется, что законопроект во всех трех чтениях будет принят уже в осеннюю сессию. Для этого партия соберет предложения от всех заинтересованных сторон — чтобы подготовить окончательную версию документа.

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