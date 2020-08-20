Директор рязанского детсада заработала за 2019 год более 10 миллионов

Доход Наумовой впечатляет рязанских обывателей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из директоров детских садов больше остальных заработала руководитель детсада №81 Мария Наумова — 10 701 184 рубля. Она является настоящим латифундистом: у нее в собственности 54 земельных участка общей площадью 77 тысяч 128 квадратных метров.

Доходы директоров школ варьируются в пределах от 600 тысяч до 2 миллионов рублей. Больше всех в прошедшем году заработала руководитель школы №62 Светлана Гачкова - 4 017 254 рубля. В собственности она имеет земельный участок, жилой дом, три квартиры и автомашину Nissan Tiida.

Вся информация взята с сайта администрации Рязани, где опубликованы сведения о доходах руководителей муниципальных учреждений за 2019 год.

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