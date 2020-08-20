Улицу Новую в Рязани перекроют на три дня - так обещает администрация

Схема перекрытия улицы Новой.

С 08.00 24 августа до 19.00 27 августа будет перекрыта улица Новая на участке от пересечения с 1-м Новым проездом до Касимовского шоссе. Такой срок проведения ремонта магистральных водопроводных сетей указывает администрация Рязани.

Соответственно, движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме:

- троллейбусы маршрута №2 при движении от остановочного пункта «Кальное» следуют по: Касимовскому шоссе, ул. Грибоедова, ул. Есенина, ул. Ленина, Соборной ул. (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

- троллейбусы маршрута №15 при движении от остановочного пункта «Кальное» следуют по: Касимовскому шоссе, ул. Грибоедова, ул. Есенина, ул. Ленина, Соборной ул., Первомайскому проспекту, Вокзальной ул., Вокзал Рязань-2 на разворот, далее по Вокзальной ул., Первомайскому проспекту, ул. Дзержинского (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

- автобусы маршрутов №№4, 6, 17, 20 при движении от остановочного пункта «Кальное» следуют по: Касимовскому шоссе, ул. Грибоедова, ул. Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

2. Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:

- автобусы маршрутов №№32, 33, 77, 96, 98 при движении от остановочного пункта «Кальное» следуют по: Касимовскому шоссе, ул. Грибоедова, ул. Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

- автобусы маршрутов №№ 47, 53 при движении от остановочного пункта «ТЦ Атрон-Сити» следуют по ул. Есенина, ул. Грибоедова, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам.

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