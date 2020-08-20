В Рязани резко выросли цены на вторичное жилье небольшой площади

"Однушки" на вторичном рынке дорожают. Фото из архива "КП"-Рязань".

Самую впечатляющую ценовую продемонстрировали небольшие квартиры на вторичном рынке Рязани (+29% с начала года), Ставрополя (+29%), Саратова (+28%), Новокузнецка (+28%) и Ульяновска (+27%). Об этом рассказали РИА Новости в разделе "Недвижимость" со ссылкой на портал "Мир квартир".

Специалисты которого пояснили, что рост цен более чем на 20% продемонстрировали многие города, где недвижимость сравнительно дешева, а зарплаты невелики. Прирост в абсолютном отношении там небольшой - 300-500 тысяч рублей за квартиру.

И это, по мнению специалистов на рынке недвижимости, объясняется тем, что "беспрецедентно низкие проценты по жилищным кредитам стимулируют россиян решить свой квартирный вопрос. Однако ввиду низких доходов большинство предпочитает самое дешевое жилье – студии и небольшие "однушки".

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