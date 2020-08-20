Елена Сорокина рассказала, сколько заработала за 2019 год

Глава администрации Рязани в 2019 году заработала 3,1 млн рублей.

За 2019 год глава администрации Рязани Елена Сорокина заработала 3 млн 122 тысяч рублей. Такая сумма опубликована в сведениях о доходах и имуществе чиновников городской администрации.

В собственности мэра города и ее мужа по ½ доли квартиры общей площадью108,9 кв. метров. Кроме того, у мужа есть еще квартира, площадью 32,4 кв. метров и автомобиль Nissan X-Trail. Заработал супруг Елены Сорокиной за год 758 739 рублей.

Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров задекларировал доход за 2019 год – 1 732 400 рублей. В его собственности три квартиры – 78, 76,5 и 50,2 кв. метров, а также легковой автомобиль BMW 320i.

Еще один заместитель мэра - Надежда Штевнина заработала в 2019 году - 1 491 414 рублей. В ее собственности 1/3 доля квартиры площадью 67,8 кв. метра и легковой автомобиль Hyundai I.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько заработал за год губернатор Николай Любимов, его дочь, а также генерал СК Владимир Никешкин и сенатор Игорь Морозов.

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