За сутки коронавирусом в Рязанской области заразились 28 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

20 августа в Рязанской области выявили еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание подтвердилось у 6855 человек.

Еще 25 положительных тестов находятся на подтверждении.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей 6880 человек.

Напомним, вчера список умерших от коронавируса в Рязани пополнился одним человеком (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!