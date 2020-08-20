Страшный перекресток: в центре Рязани произошло жесткое ДТП

На перекрёстке в центре Рязани произошло жёсткое ДТП. Фото: «ДТП | Аварии | Рязань».
В ночь на 20 августа в центре Рязани произошло жесткое ДТП. Фотографии с места происшествия выложили в паблике «ДТП | Аварии | Рязань».
Судя по снимкам, на одном из самых злополучных для автомобилистов перекрестке – улиц Ленина и Свободы – столкнулись Toyota RAV4 и «Жигули» 14-й модели.
Как сообщили очевидцы, на месте ДТП работали полиция и бригада скорой медицинской помощи.
Подробности аварии уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!