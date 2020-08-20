Страшный перекресток: в центре Рязани произошло жесткое ДТП

На перекрёстке в центре Рязани произошло жёсткое ДТП. Фото: «ДТП | Аварии | Рязань».

В ночь на 20 августа в центре Рязани произошло жесткое ДТП. Фотографии с места происшествия выложили в паблике «ДТП | Аварии | Рязань».

Судя по снимкам, на одном из самых злополучных для автомобилистов перекрестке – улиц Ленина и Свободы – столкнулись Toyota RAV4 и «Жигули» 14-й модели.

Как сообщили очевидцы, на месте ДТП работали полиция и бригада скорой медицинской помощи.

Подробности аварии уточняются.

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