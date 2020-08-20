В шести районах Рязанской области 20 августа отключат электричество. Фото: Рязаньэнерго.

20 августа в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- деревня Рождество-Лесное — с 08:00 до 16:00.

Сараевский район:

- село Желобово — с 09:00 до 17:00;

- поселок Заречье, село Кривское, село Паники, поселок Ясли — с 13:00 до 17:00.

Шиловский район:

- деревня Ивановка — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Кулики, деревня Парсаты, поселок Раменье, село Старочернеево, деревня Сявель — с 09:00 до 17:00.

Ряжский район:

- село Петрово — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Бычково, деревня Васино, деревня Меркулово, село Чуфилово — с 10:00 до 13:00.

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