В шести районах Рязанской области 20 августа отключат электричество. Фото: Рязаньэнерго.
20 августа в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рязанский район:
- деревня Рождество-Лесное — с 08:00 до 16:00.
Сараевский район:
- село Желобово — с 09:00 до 17:00;
- поселок Заречье, село Кривское, село Паники, поселок Ясли — с 13:00 до 17:00.
Шиловский район:
- деревня Ивановка — с 09:00 до 17:00.
Шацкий район:
- село Кулики, деревня Парсаты, поселок Раменье, село Старочернеево, деревня Сявель — с 09:00 до 17:00.
Ряжский район:
- село Петрово — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Бычково, деревня Васино, деревня Меркулово, село Чуфилово — с 10:00 до 13:00.
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