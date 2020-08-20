Мэрия: На Первомайском проспекте завершаются ремонтные работы. Фото: администрация Рязани.

Подрядчик приступил к восстановлению дорожного покрытия на Первомайском проспекте, сообщает городская администрация. Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей в самом центре Рязани власти планируют завершить с опережением графика.

На сегодняшний день рабочие заканчивают монтировать трубопровод, перекрывают канал тепломагистрали и засыпают все щебенкой. После этого приступят к асфальтированию участка.

Напомним, ремонт магистрального трубопровода общей протяженностью 582 метра начался 25 июля в рамках их подготовки к отопительному периоду 2020-2021 года.

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