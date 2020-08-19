В последней декаде августа временно изменится расписание рязанских электричек

Внимание, пассажиры! Расписание меняется.
Фото: Павел АВЕРИН
В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:
Сасовское направление:
30 августа
Электропоезд (далее - Э/П) № 6046 Рязань - Сасово, отправлением в 14.35, будет отправляться в 14.48
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа
Э/П № 6043 Сасово - Рязань , прибытием в 11.45, будет прибывать в 11.49
Московское направление:
22, 23, 29, 30 августа
Э/П № 6991, Рязань-1 - Москва, отправлением в 3.38, будет отправляться в 3.10
Э/П № 6014 Голутвин - Рязань-1, прибытием в 9.54, будет прибывать в Рязань в 10.06
24, 25, 26, 27, 28 августа
Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 6.15, будет следовать до станции Фруктовая
Э/П № 6993 Рязань-1 - Москва, отправлением в 5.18, будет прибывать в Москву в 9.15, отменяются остановки: Недостоево, пл. 187 км, Рязань-Сортировочная, Истодники.
Э/П № 6010 Голутвин - Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.38
Э/П № 6014 Голутвин - Рязань-1, прибытием в 9.54, будет следовать от станции Фруктовая, и прибывать в Рязань в 11.24
Э/П № 6005 Рязань-1 - Дивово, отправлением в 7.03, будет отправляться в 7.23 и следовать только до ст. Рыбное.
Э/П № 6012 Дивово - Рязань-1, прибытием в 9.04, будет следовать от ст. Рыбное
Э/П № 6253 Рязань-1 - Узуново, отправлением в 7.21, будет отправляться в 7.13
30 августа
Э/П № 6016 Голутвин - Рязань-1, прибытием в 14.23, будет прибывать в 14.35
Ряжское направление:
24, 25, 28, 28, 31 августа
Э/П № 6305 Ряжск – Рязань, прибытием в 14.59 - отменяется.
Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 16.05 и следовать только до ст. Чемодановка.
Э/П № 6309 Ряжск – Рязань, прибытием в 19.18, на участке Ряжск - Чемодановка отменяется
30 августа
Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 13.55
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