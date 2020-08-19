В последней декаде августа временно изменится расписание рязанских электричек

Внимание, пассажиры! Расписание меняется. Фото: Павел АВЕРИН

В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:

Сасовское направление:

30 августа

Электропоезд (далее - Э/П) № 6046 Рязань - Сасово, отправлением в 14.35, будет отправляться в 14.48

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа

Э/П № 6043 Сасово - Рязань , прибытием в 11.45, будет прибывать в 11.49

Московское направление:

22, 23, 29, 30 августа

Э/П № 6991, Рязань-1 - Москва, отправлением в 3.38, будет отправляться в 3.10

Э/П № 6014 Голутвин - Рязань-1, прибытием в 9.54, будет прибывать в Рязань в 10.06

24, 25, 26, 27, 28 августа

Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 6.15, будет следовать до станции Фруктовая

Э/П № 6993 Рязань-1 - Москва, отправлением в 5.18, будет прибывать в Москву в 9.15, отменяются остановки: Недостоево, пл. 187 км, Рязань-Сортировочная, Истодники.

Э/П № 6010 Голутвин - Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.38

Э/П № 6014 Голутвин - Рязань-1, прибытием в 9.54, будет следовать от станции Фруктовая, и прибывать в Рязань в 11.24

Э/П № 6005 Рязань-1 - Дивово, отправлением в 7.03, будет отправляться в 7.23 и следовать только до ст. Рыбное.

Э/П № 6012 Дивово - Рязань-1, прибытием в 9.04, будет следовать от ст. Рыбное

Э/П № 6253 Рязань-1 - Узуново, отправлением в 7.21, будет отправляться в 7.13

30 августа

Э/П № 6016 Голутвин - Рязань-1, прибытием в 14.23, будет прибывать в 14.35

Ряжское направление:

24, 25, 28, 28, 31 августа

Э/П № 6305 Ряжск – Рязань, прибытием в 14.59 - отменяется.

Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 16.05 и следовать только до ст. Чемодановка.

Э/П № 6309 Ряжск – Рязань, прибытием в 19.18, на участке Ряжск - Чемодановка отменяется

30 августа

Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 13.55

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!