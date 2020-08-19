В четверг, 20 августа, целое село в черте Рязани останется без воды

Воды не будет во всем Голенчине. Фото из архива "КП"-Рязань".

Как сообщает сайт администрации Рязани, в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе, 20 августа будет снижен напор холодной воды в домах поселка Южный, по ул. Черновицкой в домах с 1 по 27 и с 2 по 38, ул. Березовая в домах с 1 по 12 с корпусами и литерами, ул. Гоголя, Л. Толстого, Чернышевского, и Братиславской - полностью.

Хуже всего придется жителям села Голенчино, у них воды в домах частного сектора (ул. Голенчинская) не будет совсем. И единственным источником питьевой воды станет для них колодец, расположенный в центре села.

Работы запланированы с 9.30 до 17 часов.

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