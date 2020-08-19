Вид старинной рязанской улицы портят современными защитными сооружениями

Реконструкция с элементами реставрации улице Салтыкова-Щедрина, проводимая в 2020 году в Рязани, уже давала поводы для недовольства жителей. Теперь появился еще один.

При реконструкции были обнаружены гранитные тумбы, столетие назад служившие, по видимому, в качестве сидячих мест для извозчиков. Их решено было установить на газоне, разделяющем проезжую часть и тротуар. Однако эту красоту решили закрыть конструкциями из оцинкованной стали - противопешеходными заборами. Зачем они на улице с малоинтенсивным дорожным движением - загадка.

Но в городской администрации посчитали по-другому. По их мнению, такие заборы нужны для того, чтобы исторические гранитные тумбы... защитить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!