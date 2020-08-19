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Три недели не могут найти сбежавшего из рязанской колонии заключенного

Мужчина может передвигаться по всей территории региона
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Три недели не могут найти сбежавшего из рязанской колонии заключенного.

Три недели не могут найти сбежавшего из рязанской колонии заключенного.

Уже три недели не могут разыскать сбежавшего из рязанской колонии 46-летнего заключенного Вячеслава Кошкарова.

Напомним, осужденный покинул участок колонии-поселения ИК-3 (строгого режима, город Скопин – Ред.) 30 июля. Отбывал мужчина наказание за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью

Согласно оперативной информации, Кошкаров злоупотребляет алкоголем, ведет аморальный бродяжнический образ жизни. У нег нет «устойчивых социальных, родственных и дружеских связей», и может передвигаться по всей территории Рязанской области (читать подробнее).

Приметы: высокого роста, плотного телосложения, волосы русые, брови дугообразные.

Особые приметы: на кисти левой руки татуировка в виде буквы «С». Шрам на тыльной части головы.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Всем, кто владеет какой-либо значимой информацией о сбежавшем осужденном просьба сообщать по телефонам: (4912) 97-11-11 (дежурная часть) и (4912) 93-11-73; 97-12-56 (отдел розыска).

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