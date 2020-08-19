Три недели не могут найти сбежавшего из рязанской колонии заключенного.

Уже три недели не могут разыскать сбежавшего из рязанской колонии 46-летнего заключенного Вячеслава Кошкарова.

Напомним, осужденный покинул участок колонии-поселения ИК-3 (строгого режима, город Скопин – Ред.) 30 июля. Отбывал мужчина наказание за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью

Согласно оперативной информации, Кошкаров злоупотребляет алкоголем, ведет аморальный бродяжнический образ жизни. У нег нет «устойчивых социальных, родственных и дружеских связей», и может передвигаться по всей территории Рязанской области (читать подробнее).

Приметы: высокого роста, плотного телосложения, волосы русые, брови дугообразные.

Особые приметы: на кисти левой руки татуировка в виде буквы «С». Шрам на тыльной части головы.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Всем, кто владеет какой-либо значимой информацией о сбежавшем осужденном просьба сообщать по телефонам: (4912) 97-11-11 (дежурная часть) и (4912) 93-11-73; 97-12-56 (отдел розыска).

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