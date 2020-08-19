Власти опровергли слова архиерея РПЦ о повторных заражениях рязанцев COVID-19

Власти уверяют, что повторных случаев коронавируса нет. На снимке губернатор Николай Любимов вручает ключи от новых реанимобилей. Фото: сайт регионального правительства.

В среду, 19 августа, оперативный штаб при рязанском правительстве опроверг случаи повторного заражения COVID-19.

«Повторных случаев заражения коронавирусом на территории Рязанской области за весь период наблюдения нет», — сообщил представитель властных структур. Эти слова являются завуалированным ответом на обращение к пастве митрополита Рязанского и Михайловского Марка 16 августа. Тогда правящий архиерей Рязанской митрополии подчеркнул, что есть случаи, когда люди болеют коронавирусом уже по второму разу.

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