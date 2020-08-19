Школы смогут отменить уроки из-за выборов в Рязанскую облдуму

Выборы пойдут школьникам во благо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказала 19 августа на пресс-конференции руководитель регионального минобра Ольга Щетинкина, у рязанских школ будет право скорректировать учебное расписание в пятницу, 11 сентября, когда стартует голосование на выборах в областную Думу. Многие участки расположены в зданиях общеобразовательных учреждений. После уроков 10-го числа и перед занятиями 14- сентября помещения дополнительно продезинфицируют.

Уроки могут заменить экскурсией или спортивными мероприятиями - пояснила министр. При этом решение будет принимать руководство школы по согласованию с Роспотребнадзором и избиркомом.

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