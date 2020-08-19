Началась регистрация участников акции «Диктант Победы»

Фото: РОО "Единая Россия".

В 2020 году участники акции смогут предварительно зарегистрироваться на той площадке, где им было бы удобно написать «Диктант Победы», заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Таким образом организаторы смогут рассчитать количество участников и ограничить их количество на той или иной площадке в соответствии с требованиями, введенными из-за пандемии, действующими в регионах», — сказал Александр Хинштейн.

К акции подключились силовые ведомства — МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они проведут «Диктант Победы» в том числе в своих профессиональных учебных заведениях.

По словам регионального координатора партпроекта «Историческая память», ректора Рязанского института развития образования Андрея Кашаева, в области 3 сентября написать «Диктант Победы» можно будет почти на 100 площадках.

«В частности, всероссийская акция будет проведена на территории Рязанского кремля и в государственном музее-заповеднике С.А. Есенина. Еще одной знаковой площадкой станет Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова», — рассказал Андрей Кашаев. Проведение «Диктанта Победы» будет организовано на территории нескольких военных частей.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.

Площадки для написания «Диктанта Победы» откроют в каждом населенном пункте России с численностью населения от 5000 человек. Многие из них будут работать в других странах — планируется, что в акции примут участие граждане 75 иностранных государств.

Организаторы рассчитывают, что «Диктант Победы» в 2020 году напишет миллион человек — с учетом тех, кто будет участвовать в акции онлайн.

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