Еще один человек в Рязани скончался от коронавируса, всего 39 смертей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Рязанской области от коронавируса скончался еще один человек, сообщает штаб федеральной оперативной группы.

Таким образом, по состоянию на 19 августа в Рязани и области зафиксировано 39 смертельных случаев от COVID-19.

Напомним, за последние сутки в регионе выявили еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 28 положительных тестов находятся на подтверждении. Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 6855 человек.

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