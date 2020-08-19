Ночью на улице Зубковой «Нива» насмерть задавила пешехода.

Ночью 19 августа недалеко от дома №27 корпус 4 по улице Зубковой 35-летний рязанец за рулем автомобиля «Нива», двигаясь в сторону улицы Тимакова, сбил 27-летнего пешехода. Мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

Полиция проводит проверку.

Напомним, 8 августа на улице Связи 41-летний рязанец за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил перебегавшую дорогу вне пешеходного перехода 8-летнюю девочку (читать подробнее).